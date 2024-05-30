希少 アンダーカバー ランダムカット ベルト ヌメ革 undercover

希少アンダーカバーランダムカットベルトヌメ革undercoverundercoverismオリジナルヴィンテージご覧頂きありがとうございます。アンダーカバーのランダムカットベルトです。一時期使用しその後長期保管していた物です。当時人気があり、数年前に復刻もされていた商品です。今では入手困難で希少な商品かと思います。ヌメ革なので、くすみやシワ等の使用感はありますが、大きなヒビ割れや伸び等はありません。バックルは元々傷の入ったような仕上げです。大きなダメージ等はありませんが、着用感のある商品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。［商品名］アンダーカバーランダムカットベルト［カラー］ヌメ革シルバー(表現しづらい色目のため写真を参考にして下さい)［サイズ］メンズ全長約108cm(バックル込み)着用(ウエスト)約80〜95cm穴7ケ(2.5cm間隔)革約102cm幅約2.5cm〜3.5cm(ランダム)バックル約5.7cm×4.5cm［状態］使用に伴うキズ、くすみやシワ等あり写真にてご確認下さい商品写真、説明、プロフィール等ご確認いただき、ご納得された状態で購入して下さい。ご検討よろしくお願いします。#アンダーカバー#undercover#undercoverism#高橋盾#パンク#ヴィンテージ#オリジナル#ランダムカット#ベルト#ヌメ#革カラー···ベージュ素材···本革



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