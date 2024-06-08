最終値下げ！22SS stussy×NIKE Tシャツ ステューシー コラボ

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最終値下げになります！この価格以下はまず無いと思うので早い物勝ちになります！商品名・・・stussy×NIKEコラボtシャツシーズン・・・22SS購入場所・・・SNKRSサイズ・・・S付属品・・・タグカラー・・・White状態・・・2回着用、画像の通り美品だと思いますがあくまで中古になりますので気になる方はご遠慮願います。現在でもプレ値で売買されてる人気のデザインになります！またサイズも1番人気のSサイズです！今販売されてる物は偽物がかなり多く見られますがこちらは確実に正規品になりますので買い逃した方やstussy好きは是非！発送はネコポスにて発送予定になります。購入前に自己紹介を一読お願い致します！他サイトにも出品してますのでご希望の方はお早めに！また断捨離中で他にもsupreme出品予定なのでそちらも是非よろしくお願いします！#WINDANDSEA#ウィンダンシー#casetify#GODSELECTION#木村拓哉#キムタク#窪塚#新木優子#平野紫耀#キンプリ#neighborhood#soph#Supreme#smallBox#スモールボックス#HYSTERICGLAMOUR#FRAGMENT#TheNorthFace#ecwcs#wildthings#ノースフェイス#NorthFace#NIKE#ナイキ#WTAPS#ダブルタップス#stussy#スウェット#stussy#ステューシー