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- Supreme 2018 A/W リキッドロゴTシャツ(Liquid Tee)
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商品詳細
✅商品情報Supreme2018A/WリキッドロゴTシャツ(LiquidTee)水銀がこぼれたようなインパクトがあるロゴで大人気2001年にリリースされたDaftPunkのアルバム「Discovery」に使用されたフォントを彷彿させます高級ストリートファッションの地位を築いたシュプリームジャスティン・ビーバー、トラヴィス・スコットなどの世界のストリートファッションリーダーや木村拓哉さんが愛用してます。・色柄：黒ブラック、シルバー・サイズ表記：L・素材：綿100%・状態：数回のみ着用しましたが、汚れもなく非常に美品です。神経質な方は購入をお控え願います。✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈：73身幅：59肩幅：53袖丈：22
http://narcologia.ru/goods/Persia841688.html
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