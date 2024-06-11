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GENERAL KNOT\u0026CO ウールタイ　英国製2本セット
商品番号 J67130716303
商品名

GENERAL KNOT\u0026CO ウールタイ　英国製2本セット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GENERALKNOT\u0026COウールタイ　英国製　2本セットヘリンボーン地とチェック柄のウールタイです。大剣と小剣のデザインが違う珍しいデザインのネクタイです。実際締めると、デザインの違う小剣がいいアクセントになり、かなり小洒落てみえます。試着程度の美品です。ともに、大剣幅7センチ全長154センチバラ売り可。バラ売りの場合は2500円。
http://narcologia.ru/goods/reboot174536.html
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