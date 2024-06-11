GENERAL KNOT\u0026CO ウールタイ　英国製2本セット



ティーケー タケオ キクチ tk.TAKEO KIKUCHI 【WEB限定】ウールライク ...



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GENERALKNOT\u0026COウールタイ 英国製 2本セットヘリンボーン地とチェック柄のウールタイです。大剣と小剣のデザインが違う珍しいデザインのネクタイです。実際締めると、デザインの違う小剣がいいアクセントになり、かなり小洒落てみえます。試着程度の美品です。ともに、大剣幅7センチ全長154センチバラ売り可。バラ売りの場合は2500円。