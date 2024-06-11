セット販売n.hoolywood×LQQK STUDIO CAP Tシャツルック

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n.hoolywood×LQQKSTUDIOのロゴ入りTシャツとキャップのセット販売です。●Tシャツサイズ：タグ表記Ｍサイズ肩幅53cm身幅54cm着丈73cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。キャップサイズ：フリー調整可能●状態：Tシャツ試着のみですが少し前の商品の為お洒落着用洗剤で一度洗濯しました。状態：キャップ2.3回着用。サイズ調節も頻繁に行っていないのでアジャスター部の革状態も良好だと思います。購入時からウォッシュ加工あり。Tシャツ・キャップ共にアメリカ製をご理解いただける方よろしくお願い致します。画像下げ札の内容をご確認ください。送料の関係でバラ売りは不可となります。●その他、注意事項：気になる点は必ずコメントください。画像にて詳細ご確認願います。すり替え等防止の為、返品キャンセル等はお断りさせていただきます。他にも多数出品していきますのでお時間があればよろしくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール