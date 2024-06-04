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FR2 ベルト 柳 金沢 オレンジ
商品番号 R75895233599
商品名

FR2 ベルト 柳 金沢 オレンジ
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金沢のFR2柳で購入したベルトになります。金沢限定カラーのオレンジ色です。知人用に購入しましたが必要無くなったので出品します。新品未使用、箱の中の包装からも取り出していません。・即購入OK！・新品未使用！・カラー...オレンジ
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