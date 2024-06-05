【美品】SUZUKI スズキ バイオリン No.520 4/4 1994年製

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銘機SUZUKI520番のバイオリンになります‼︎人気のある、美しい音色が奏でられる高級感のある一品となっております✨ 即購入大歓迎です！！その他ご質問等ありましたら、コメントください(^^)【型番】SUZUKIVIOLINNo.5204/4 1994年製【アイテム】SUZUKI鈴木バイオリンヴァイオリンNo.520銘機 4/41994年ケース付き美品付属品多数【仕様】定価：￥198,000円【付属品】・本体・弓・ハードケース・肩当て※写真にてご確認ください。【状態】目立った傷や汚れ等無く、美品でございます✨動作も問題なく、演奏することができます‼︎※写真にてご確認ください。【梱包発送】24時間以内に発送致します。ケースに入れた状態でプチプチ、ストレッチフィルムなどで厳重に梱包致します。【その他】値段交渉、気になることありましたら、コメントくださいませ(^^)