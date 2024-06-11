チャンピオン70年代ナンバリングヴィンテージT

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商品詳細
カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋チャンピオン70年代ナンバリングヴィンテージTになります。数年前名古屋大須の古着屋にて購入しました。サイズはラージで綿100%。状態は左後ろ裾小さい穴があります。それ以外は問題なしです。コレクションでとってありましたが出品することにしました。古着に理解あるかた宜しくお願い致します。
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