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FENDI（フェンディ）　レザーキャップ
商品番号 N86832262659
商品名

FENDI（フェンディ）　レザーキャップ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDI（フェンディ）　レザーキャップ　ズッカ総柄男女問わず使用していただけるキャップです。出番がなくなった為出品致します。大きな汚れもなく綺麗な状態です。状態は画像にてご確認ください。一度人の手に渡った物だという事はご理解頂いてからご購入お願い致します。
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