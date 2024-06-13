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テンダーロイン　tenderloin HTC ナローベルト　木村拓哉
商品番号 X46377141845
商品名

テンダーロイン　tenderloin HTC ナローベルト　木村拓哉
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのベルトになります。木村拓哉さんやUVERworldTAKUYA∞さんなどが愛用している言わずとも名作のベルトになります。サイズはL。ベルトの状態はいいですが文字盤の一部だけ傷がついてかけています。そのため相場より格安です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador126106.html
http://narcologia.ru/goods/plaque229407.html
http://narcologia.ru/goods/diamond917258.html

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