コルボ　三つ折り財布【美品】

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カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···三つ折り素材···本革数年前に購入し、３ヶ月ほど使用していましたが別の財布を購入したため自宅で手入れをしながら保管していたものです。少し使用感はあるものの、上質な革とこまめに手入れしていたことで革に張りと艶が出てきています。手入れは、ブラシとラナパーというワックスを使っていました。使っていない今もこまめに手入れをしています。革製品が好きな方、革製品を長く大切に使いたい方におすすめです！新品価格 35,200円(楽天市場)#コルボ#corbo#ホワイトハウスコックス#本革#革製品#財布#三つ折り#小銭入れ#リーブロ#キャッシュレス#長財布#経年変化#希少