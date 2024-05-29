☆美品☆ 箱＋布袋付ボッテガベネタ二つ折り長財布 BVタグロゴ（レア ...

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商品詳細
◉ボッテガベネタ◉長財布（約17×10㎝）男女兼用◉カラー ブラウン◉数回お札入れのみ使用（それ以外は未使用）◉使用頻度は少なめ。その後自宅保管。◉角のスレ等多少ありですが（写真3枚目）あまり気にならない程度かと思います。 ※あくまで主観です。◉ボッテガベネタのBVタグのロゴ（写真8枚目）が今では使用されてない為レアです。◉箱（多少キズあり）＋専用布ケース付状態は良いですが中古品です。神経質な方はご購入をお控え下さいませ。
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