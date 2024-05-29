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★美品★ 箱＋布袋付ボッテガベネタ二つ折り長財布　BVタグロゴ（レア）
商品番号 G67747501329
商品名

★美品★ 箱＋布袋付ボッテガベネタ二つ折り長財布　BVタグロゴ（レア）
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 10,668 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉ボッテガベネタ◉長財布（約17×10㎝）男女兼用◉カラー　ブラウン◉数回お札入れのみ使用（それ以外は未使用）◉使用頻度は少なめ。その後自宅保管。◉角のスレ等多少ありですが（写真3枚目）あまり気にならない程度かと思います。　※あくまで主観です。◉ボッテガベネタのBVタグのロゴ（写真8枚目）が今では使用されてない為レアです。◉箱（多少キズあり）＋専用布ケース付状態は良いですが中古品です。神経質な方はご購入をお控え下さいませ。
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