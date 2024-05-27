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ヴァイオリン
商品番号 O85704018866
商品名

ヴァイオリン
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 11,600 円
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商品詳細

スズキヴァイオリン1/4　1993　No.220ショルダーベルト付きソフトケース内側はハードケースタイプです弦は緩めておりますので駒の位置がずれていると思いますKUN　肩当てゴムが劣化しております松脂砕けております弓数本抜けております全音譜面台折りたたみタイプです収納袋付きですヴァイオリンも譜面台も使用に伴う小傷あります譜面台とセットの価格ですバラ売りは割高になります分数ヴァイオリン幼児ヴァイオリンキッズヴァイオリン小さいヴァイオリンヴァイオリン教室下倉楽器店練習用ヴァイオリン貸出ヴァイオリン
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