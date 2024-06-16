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COACH コーチ　ベルト
商品番号 W15114068424
商品名

COACH コーチ　ベルト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらCOACHコーチ　ベルトになります。数回の使用になります。引っ掻き傷、擦れあります。写真にてご確認ください。サイズ　全長　110㎝（バックル含む）　　　　幅　3㎝素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください付属品　なし中古品ですのでご理解お願いいたします、神経質な方はご遠慮下さい。
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