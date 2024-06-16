COACH コーチ　ベルト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらCOACHコーチ ベルトになります。数回の使用になります。引っ掻き傷、擦れあります。写真にてご確認ください。サイズ 全長 110㎝（バックル含む） 幅 3㎝素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください付属品 なし中古品ですのでご理解お願いいたします、神経質な方はご遠慮下さい。
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