- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- バンドT MEGADETH ヴィンテージ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
メガデスのバンドTシャツになります。おそらく90's前期の当時物かと思います。タグはspringfordmadeinU.S.Aサイズ表記はLARGE42-44ですが結構細身で現行のM〜Sに近いです。大きな破れなどはありませんがヴィンテージ衣類にご理解のある方のみご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/moped264968.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral101632.html
http://narcologia.ru/goods/procurement301833.html
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/moped264968.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral101632.html
http://narcologia.ru/goods/procurement301833.html
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ
バンドT MEGADETH ヴィンテージ