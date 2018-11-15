ルイヴィトン　ダミエグラフィト　二つ折り財布

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ルイヴィトンダミエグラフィット二つ折り財布です。正規店で購入し、使用していたものです。愛用していたので、使い込んだ感じや、傷や汚れがありますが、まだまだ使えると思います。たくさんのポケットもあり収納しやすいと思います。ご活用いただけたら幸いです。状態は写真でご確認下さい。箱、布袋、お付けしてお送ります。シリアルナンバーは写真の赤枠の裏側にありました。写真も撮りましたが撮りづらいところなので、ご容赦くださいm(__)mサイズは素人採寸ですが約縦10.5cm×横11cm×奥行1.5cm程です。中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致しますm(__)m神経質な方はご遠慮ください。NR•NRでお願いしますm(__)m（すり替え防止の為）気になることがあれば追加の写真もアップできますので、お気軽にご連絡ください(°▽°)カラー···ブラック