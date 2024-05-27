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ファウストコラート FAUSTO COLATO 　パイソン　蛇革　ベルト
商品番号 J18694842148
商品名

ファウストコラート FAUSTO COLATO 　パイソン　蛇革　ベルト
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 4,788 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製FAUSTOCOLATOの蛇皮ベルトです！サイズ最短穴80cm最長穴約90cm状態状態はusedですがまだまだ着用できる状態です。中古をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。他にも多数出品しています。他の商品はこちらからご覧になってください!↓↓↓↓↓#ダンパンダ全商品↓↓↓↓↓#ダンパンダベルト雑貨↓↓↓↓↓#ダンパンダイタリアukヨーロッパブランドフォロー割り、2点以上購入で大幅割引、リピート割などできますのでコメント欄から気軽にメッセージくださいね。
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