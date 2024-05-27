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入手困難　ニューヨークメッツ　キャップ　Mets ニューエラ　Size 8
商品番号 N87008762902
商品名

入手困難　ニューヨークメッツ　キャップ　Mets ニューエラ　Size 8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に海外サイトのHatclubにて購入したNewYorkMetsのキャップになります。関税、送料合わせると21,800円ほどでした。サイズは8になります。（63.5センチ）着用回数は購入から試着のみになります。服の系統が変わった為出品いたします。購入時に付いてきたピンズがとても可愛く、小さいながら良いアクセントになっております。Supremeのピンズもサービスでお付けいたします。これからの時期、色的にはブルーデニムや白シャツとの相性がとても良いと思います。差し色としても使っていただけますので、とても使いやすいアイテムとなっております。お互い気持ちのよい取引ができるよう心がけております。よろしくお願いいたします。カラー···オレンジ形···ベースボール素材···コットン017ALYX9SM424A-COLD-WALLACRONYMadidasAFBAFEWGOODKIDS/DONCAREAhluwaliaAiEALCHEMISTAlexanderMcQueenalexanderwangAliceLawranceALMOSTBLACKAMBUSHAmiriandersson-bellandwanderBurberryCAMPERLABChuunCOGNOMENConverseDriesVanNotenDr.MartensEvisenFACETASMFearofGodErmenegildoZegnaFengChenWangHeronPrestonHYPEBEASTJOEGUSHJohnElliottLoeweMaglianoMaisieWilenMAISONEMERALDMaisonMargielaMaisonMIHARAYASUHIROMarceloBurlonMARTINEALIMartineRosemindseekerMizunoMLVINCEMowalolaMonclerOff-WhiteOpeningCeremonyPACCBETPalmAngelsReebokRhudeRickOwensRickOwensDrkshdw
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