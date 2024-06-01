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90's vintage Lipton 企業　キャップ　リプトン　y2k 激レア
商品番号 R31399274877
商品名

90's vintage Lipton 企業　キャップ　リプトン　y2k 激レア
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#forutunaフォロー割3000-9999円→300円引き10000円以降→600円引き※金額の明記されていない値下げコメントは削除致します値下げを要求は必ず『〇〇円希望します』と明記してください【状態】若干の使用感はありますが、まだまだ十分に着て頂けます写真要確認着用感や着画は個人差があるため答えませんそれに関するコメントは削除します他にもy2k90's00's80's90s80sgosharubchinskiysupremeNERDYhufhumanmadeciatrekebozripndipkutiroverprintwastedparisyouthmaisonmargielakitsunekawsstussyblackeyepatchbutterftccreativewackomariapalaceparagraphハーレーダビットソン　guccicoachauraleelevisy-3vansHYSTERICGLAMOURstoneislandgolfwanglacostecarharttdickeisstudiousharegapRalphLaurennauticathrasherthenorthfacepatagonianikeadidaspumamizunoreebokumbrol.l.beanbananarepublicの商品を扱っておりますまたトレーナー　スタジャン　総柄　シャツ　セットアップ　スラックス　パーカー　スウェット　カーディガン　ニット　ベスト　モヘア　バケットハット　トラックジャケット　ナイロンジャケット　トラックパンツのカテゴリーを出品してます《注意事項》完璧、美品を求める方はトラブル防止のため、ご購入をご遠慮下さいませ梱包発送時にシワがつくことがございます古着特有の匂い等する事があります古着としての出品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さいvintage商品はジップを上げる際はちゃんとジップの元（箱）にちゃんと入れてから上にあげてください
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