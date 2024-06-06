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ジェイプレス　メンズベルト
商品番号 G72058427292
商品名

ジェイプレス　メンズベルト
ブランド名 ジェイプレス
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン本革長さは、先端から金具のところまでが約104㎝、金具まで入れると約107㎝、幅約3㎝です。(素人採寸)3枚目の画像は裏側です。数回しか使用しておりません。ブラウンで素敵なデザインのベルトです。キャンセル、返品受け付けておりませんので、ご了承ください。
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