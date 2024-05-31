ナイキ　エア　ズーム　ファイヤー

商品名 ： NIKEWZOOMAIRFIRE品番 ： DX3217-043サイズ： 28.5cm※WOMEN'SシューズなのでMEN'Sであれば27.5cm相当購入して4〜5回程着用しました。目立った汚れ、キズはございません。即決可、価格変更も可能なので気になる事などがあればコメントお待ちしております。



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