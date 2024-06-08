ヴィヴィアンウエストウッド　メンズ　Tシャツ　新品　未使用　Lサイズ

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Sさま専用です。[商品カラー】カラー:ブラック【商品サイズ】サイズ:L身幅51肩幅44着丈70※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。自宅保管の新品、未使用です。撮影のため一度開封しております。即購入可能ですのでご検討よろしくお願い致します。※発送の際は小さく折りたたんでの発送となりますので、ご了承ください。※自宅保管品ですのでご理解ある方のみご購入お願い致します。完璧な状態をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。viviennewestwoodメンズ Tシャツヴィヴィアンウエストウッド MANTシャツviviennewestwoodMANTシャツヴィヴィアンウエストウッド マン TシャツviviennewestwoodマンTシャツ