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【最高級】ciseiシセイ　ダブルリングベルト　ゴールド　ブルー　レザー
商品番号 I53282052687
商品名

【最高級】ciseiシセイ　ダブルリングベルト　ゴールド　ブルー　レザー
ブランド名 シセイ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めにご覧いただきありがとうございます✨家族（兄弟、姉妹、親）で断捨離中✨値下げなど頑張りますのでよろしくお願いいたします！！複数購入してくれる方にはさらに値引き頑張ります！！購入したい金額を提示してくれると助かります✨●アイテム　ciseiシセイ　ダブルリングベルト　シセイのベルトは高級感があり、オシャレです✨ドレススタイルやカジュアルでも使いやすく、コーディネートの引き締め役となるアイテムです✨●サイズ　90　全長108cm（バックル含む）　幅3cm　素人採寸ですので誤差はご了承ください●素材　レザー●カラー　ブルー●状態　若干の使用感はありますが、目立つ汚れなどはなく美品部類に入ると思います。●配送　1〜2日程度での配送を心がけています。　仕事の都合上遅れる可能性がありますので　ご了承ください。カラー···ブルー素材···本革
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