【最高級】ciseiシセイ　ダブルリングベルト　ゴールド　ブルー　レザー

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初めにご覧いただきありがとうございます✨家族（兄弟、姉妹、親）で断捨離中✨値下げなど頑張りますのでよろしくお願いいたします！！複数購入してくれる方にはさらに値引き頑張ります！！購入したい金額を提示してくれると助かります✨●アイテム ciseiシセイ ダブルリングベルト シセイのベルトは高級感があり、オシャレです✨ドレススタイルやカジュアルでも使いやすく、コーディネートの引き締め役となるアイテムです✨●サイズ 90 全長108cm（バックル含む） 幅3cm 素人採寸ですので誤差はご了承ください●素材 レザー●カラー ブルー●状態 若干の使用感はありますが、目立つ汚れなどはなく美品部類に入ると思います。●配送 1〜2日程度での配送を心がけています。 仕事の都合上遅れる可能性がありますので ご了承ください。カラー···ブルー素材···本革