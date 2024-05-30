新品未開封　　JSB リュック

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商品詳細
VERTICALGARAGEで購入したリュックになります♡定価 21780円で購入しました♪マチ約13cm横約32cm高さ約44cm使う機会が無く購入した時のままの状態で保管してました！新品未開封！かなりの美品になります！即購入ok当日又は翌日には発送致します♡
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