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新品未開封　　JSB リュック
商品番号 D73996646826
商品名

新品未開封　　JSB リュック
ブランド名 ジェーエスビー
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VERTICALGARAGEで購入したリュックになります♡定価　21780円で購入しました♪マチ約13cm横約32cm高さ約44cm使う機会が無く購入した時のままの状態で保管してました！新品未開封！かなりの美品になります！即購入ok当日又は翌日には発送致します♡
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