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パトリックステファン　スヌード　マフラー
商品番号 R27259511449
商品名

パトリックステファン　スヌード　マフラー
ブランド名 パトリックステファン
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[BRAND]PATRICKSTEPHAN[COLOR]BLACK[MATERIAL]WOOL10%ACRYLIC90%SHEEPSKIN(TAG)[SIZE]FREE[商品について]上質な素材を使用したロングスヌード。柔らかく保温性に優れたスタイリッシュなデザインでユニセックスで使用して頂けます。クオリティー、デザインと共に好評判であるPATRICKSTEPHANのアイテム。デザインも飽きのこないデザインですので末長く使用して頂けるアイテムの一つとなってます。[原産国]JAPAN[PATRICKSTEPHAN]フランス北西部ブルターニュの自然に満ちた小さな島ウェサン島で生まれ。現在はパリに活動の場を持つ。コルセットメーカーのパール氏やティエリー・ミュグレー、ジョン・ガリアーノ等様々な熟練者から技術を習得。1988年よりディオールのクチュール部門に参加。「ミニマル」「タイムレス」をキーワードとし、シルエットやボリュームを細部にまでこだわり追及。カラー···ブラック素材···ウール
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