ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　本革　オーブ　ネイビー　メンズ　レディース

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商品詳細
【週末限定価格】9500→8500数年前店舗て購入し、数回使用、その後自宅保管しておりました。オーブ部分の剥げ、ベルト穴のシワ、色褪せ？あります。(写真参考)大きめのバックルがインパクトあります(^^)色はネイビーです。サイズ約70〜90cmベルトメンズレディースviviennewestwoodヴィヴィアン本革レッドレーベル
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