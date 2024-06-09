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ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　本革　オーブ　ネイビー　メンズ　レディース
商品番号 E24871177301
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　本革　オーブ　ネイビー　メンズ　レディース
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【週末限定価格】9500→8500数年前店舗て購入し、数回使用、その後自宅保管しておりました。オーブ部分の剥げ、ベルト穴のシワ、色褪せ？あります。(写真参考)大きめのバックルがインパクトあります(^^)色はネイビーです。サイズ約70〜90cmベルトメンズレディースviviennewestwoodヴィヴィアン本革レッドレーベル
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