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MBハイエンドレザーメッシュベルト　黒　Sサイズ
商品番号 V15557352543
商品名

MBハイエンドレザーメッシュベルト　黒　Sサイズ
ブランド名 エムビー
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

カラー　ブラック、シルバー素材　本革Sサイズ幅：2.8cm全長：115cm（ピン先～剣先）こちらで購入させて頂きましたが、サイズが合わないため出品します。やや使用感はありますがまだまだ使用して頂ける状態です。中古品にご理解の程よろしくお願いいたします。MBmblidnmwymsunseacrepusculebukhturutokyothesakakisasquatchfabrixdegawelcommedesgarconsneedlesladmusicianhenderschemeundercoveryaecanonnaitivefacetasmcomolineonsignAURALEEsupremebalenciagaadererrordroledemonsieurJiedaburberryuniqlolidnmRAGEBLUEunusedFREAK'SSTOREhareLIDNMleeNikoand…MR.OLIVEneatkudosstevenalanBEAMSMONKEYTIMEryotakashimasteinMaisonMargielaTELICOOFOS
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