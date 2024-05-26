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立石 宇ち多゛宇ち多 キャップ ZORN 着用
商品番号 V66092892445
商品名

立石 宇ち多゛宇ち多 キャップ ZORN 着用
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ネイビー色形···ベースボール葛飾のラッパーZORNの歌詞にも登場する宇ち多゛のキャップです。人気色ネイビー色キャップ商品説明もつ焼きの名店。伝説のお店と言っても過言ではありません。京成立石の宇ち多\"オリジナルキャップ。新品未使用！！カラー色ネイビー色人気色で数量限定です。⭐状態新品未使用　6月再入荷分になります。⭐その他雑誌POPEYEに掲載商品。長谷川　昭雄バック刺繍のTTISは立石のイニシャルです。老若男女問わず誰でも似合います。発送は、折りたたんで発送いたします。#京成立石宇ちだ#もつ焼き立石#うちだキャップ#うちだ限定キャップ#限定ネイビー#うちだキャップネイビー
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