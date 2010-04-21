タカラ　ファッションドール　バービー人形

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商品詳細
タカラ ファッションドールバービー人形ジェニー人形の前身？でしょうか。長期自宅保管しております。暗室に保管しておりました。遊んでいた物なので、汚れはあります。色あせの劣化もあります。古い物になります。ご理解いただいてご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/calling660850.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic750612.html
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