ポケモンカード レイジングサーフ BOX

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードゲームレイジングサーフ新品未開封シュリンク付きポケセンからで届いたばかりなので新品、未開封です。すり替え防止のため返品不可です。ボックスパックシングル···ボックス・パック
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