GOD SELECTION XXX 　VIOLA \u0026 ROSES 両面プリントT

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✅商品説明２０２１年製GODSELECTIONXXXゴッドセレクションVIOLA\u0026ROSESヴィオラ＆ローゼスコラボTシャツです。ガシッとしたGODSELECTIONXXXならではの肉厚生地に「ヴィオラ＆ローゼス」を象徴する薔薇（バラ）＆すみれのグラフィックとサークルロゴコラボスペシャルXXXロゴをあしらったアイコニックな一着大人気で発売時即完売だった超入手困難アイテム人気カラーサイズ 黒、XLでストリートコーデのトップスにピッタシなプレミアムトップスです。✅基本情報【色】 黒 ブラック【素材】 綿：100％【シルエット】 ゆったり ゆるだぼ オーバーサイズ ビッグシルエット ワイドシルエット ドロップショルダー ボックスシルエット【サイズ】 XL【実寸《cm》】 ◾️身幅・58 ◾️肩幅・53.5 ◾️袖丈・25 ◾️着丈・76【状態】 良好【着用シーズン】 春 夏【ポケット】 無し【生地の厚さ】 厚い【裏地】 無し【伸縮性】 有り【透け感】 無し✅発送方法◾️ゆうゆうメルカリ便 匿名配送（らくらくに変更可能）◾️送料完全無料❢◾️スピード発送❢⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏