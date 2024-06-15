★残りわずか★新品★箱付 ポールスミス 人気ファスナー 長財布 黒★

購入前にプロフ必読願いますポール・スミスPaulSmith長財布n182③新品正規品になります（専用箱付）●発行元 スタイル●サイズ 19.5cm×9.5cm●カラー ブラック●素材 ニューヘビーグリーシー牛革●仕様 小銭入れ1、札入れ2、カード入れ12、他2天然素材ならではの質感と色合いが特徴的な商品です。人気の高いL字型ファスナータイプの商品で、上質の牛革を使用しており、使い込むごとに進む革のエイジングをお楽しみ頂けます。贈り物にも大変喜ばれる商品ですので、この機会にぜひいかがでしょうか。数に限りが有りますのでお早めにどうぞ。他にもポールスミス小物関連商品多数出品しておりますのでぜひご覧ください。（現品撮影しています。画像がお届けする実物商品になります）※ギフトラッピングも可能です（別途500円追加でいただきます。柄は画像より3種類からお選びいただけますのでコメント欄よりお申し出ください）※プロフにもありますが依頼されての値引きには応じておりません。申し訳ありませんが値引きコメントはスルーさせていただきます当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください



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