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新品未使用 正規品 ニューエラ 59FIFTY サイズ7 3/8 58.7cm
商品番号 G11884517105
商品名

新品未使用 正規品 ニューエラ 59FIFTY サイズ7 3/8 58.7cm
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の箱は撮影用で付属しません。オークランド・アスレチックスの海外別注品です。日本では流通していないレアなキャップです。この機会にいかがでしょうか？他にもニューエラのキャップを複数出品していますので、ご覧ください。※複数購入いただくと、送料分をお値引きできます。
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