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★19SS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ スカル
商品番号 S34136436898
商品名

★19SS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ スカル
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆19SSオフホワイトのスカルプリント半袖Tシャツ。★青い炎のようなスカルプリントが特徴です。使用感.色褪せはありますが、目立つ傷や大きな汚れはありません少しでも気になる方、完璧を求められる方はご遠慮ください。サイズXS肩幅：約50cm身幅：約59.5cm着丈：約75cm袖丈：約22.5cmxsサイズですが少し大きめです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖
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