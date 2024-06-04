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- ★19SS OFF-WHITE オフホワイト Tシャツ スカル
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商品詳細
☆19SSオフホワイトのスカルプリント半袖Tシャツ。★青い炎のようなスカルプリントが特徴です。使用感.色褪せはありますが、目立つ傷や大きな汚れはありません少しでも気になる方、完璧を求められる方はご遠慮ください。サイズXS肩幅：約50cm身幅：約59.5cm着丈：約75cm袖丈：約22.5cmxsサイズですが少し大きめです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖
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