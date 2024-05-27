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Disney vintage 美女と野獣　Tシャツ　プリント　刺繍　ブラック
商品番号 U70530900808
商品名

Disney vintage 美女と野獣　Tシャツ　プリント　刺繍　ブラック
ブランド名 ディズニーヴィンテージ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】商品名:Tシャツブランド・メーカー：Disneyサイズ：タグ切れにより不明袖裾シングルステッチ平置きにて着丈約61cm、身幅約47cm主にディズニーを出品中です♪#hnt古着collectionで検索すると販売中だけにしたり、いいね順にしたり便利です！ご覧ください。Disneyusa80s90svintageoldmickeyminniegoofydisneylandsearesort【商品の状態】使用状況:目立つダメージなし、まだまだ着用していただけます注意事項:古着のため神経質な方はご遠慮ください【その他】不明点はご質問ください。
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