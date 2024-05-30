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商品詳細
グッチラウンドファスナー長財布キャンバス×カーフスキンレザーベージュ×ダークブラウン■素材/キャンバス×カーフスキンレザー■カラー/ベージュ×ダークブラウン■サイズ/約H10×W19×D2.5cm■仕様/ラウンドファスナー長財布札入×3ファスナー小銭入×1カード×123年程使用して財布を買い換えた為出品いたします。まだまだ全然使用できるレベルです。確実正規品ですが、どの部分が本物を見極めるポイントなのかわからないのと箱などがない為不安な方は見たい部分など質問頂ければ撮影致しますが買取店での査定もしてもらい本物は間違いないです。すり替え防止の為、購入後の返品はできかねますので気になる方は購入前にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/capitation683508.html
http://narcologia.ru/goods/revamp874322.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect788470.html
グッチ ラウンドファスナー 長財布 キャンバス×カーフスキンレザー
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