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商品詳細
数回使用しました。若干のシワはございますが、その他は目立った汚れキズなどはございません。サイズは32、Mサイズです。素材···本革カラー···ブラック
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NEIGHBORHOOD LEATHER NARROW BELT 32 Mサイズ
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