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Topps 2023 Series2 大谷翔平 WBC インサート
商品番号 V70034157854
商品名

Topps 2023 Series2 大谷翔平 WBC インサート
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,138 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Topps2023Series2大谷翔平WBCインサート開封後は防湿庫にて保管しておりますが一度人の手に渡ったものになりますので御理解の上購入くださいませ。オマケに大谷翔平・マイクトラウト選手含むエンゼルス選手の同シリーズカード10枚程度お付けします。
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