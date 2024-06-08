【極美品】PRADA プラダ 長財布 ブラック サフィアーノレザー 三角プレート

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商品詳細
■PRADAプラダ長財布二つ折りブラック三角プレートゴールドサフィアーノレザー■サイズ縦約9.5cm横約18.5cmマチ約2cm※多少の誤差はご了承下さい。■購入先エコリングオークションで真贋鑑定済みの商品を購入しております。■付属品なし■状態外観特にキズや汚れがなくキレイな状態です。内観特にキズや汚れがなくキレイな状態です。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いいたします。#プラダ#長財布#サフィアーノレザー
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