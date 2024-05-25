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極美品 希少 DOPE×2Pac Tシャツ サイズXL SHAKUR T
商品番号 Y18764401549
商品名

極美品 希少 DOPE×2Pac Tシャツ サイズXL SHAKUR T
ブランド名 ドープ
特別価格 税込 5,341 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品希少DOPE×2PacTシャツサイズXLSHAKURT95年フォトUSA製NYSDOPEヒップホップHIPHOPブラック入手困難レアコットン100%【商品の説明】DOPE×2PacのTシャツでございます。流通量も少なくあまり中古で見かけないお品でございます。お探しだった方は是非。　状態は特に目立つ汚れなどのないとても綺麗なお品。極美品でございます。この機会に是非。商品名:SHAKURTフォトTシャツHIPHOPTシャツ　半袖Tシャツ　カットソー　コラボブランド:DOPE×2Pacサイズ：XL肩幅:59.5cm身幅:60.5cm着丈:78.0cm袖丈:20.0cm素材:コットン100%【商品の状態】使用状況:10中7.5極美品とても綺麗なお品でございます。この機会に是非。注意事項:【その他】
http://narcologia.ru/goods/plaque272707.html
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