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【極美品】セリーヌ　CELINE PARIS ネクタイ　ロゴ
商品番号 P69974809656
商品名

【極美品】セリーヌ　CELINE PARIS ネクタイ　ロゴ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品です。■ブランドセリーヌ　CELINEPARIS■色、柄紫　青CELINEロゴ柄■状態目立った傷汚れはなく、とても綺麗なお品です。■付属箱等の付属品はございません。ネクタイのみになります。#いこいこ3588商品
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