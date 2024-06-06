【極美品】セリーヌ　CELINE PARIS ネクタイ　ロゴ

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商品詳細
極美品です。■ブランドセリーヌ CELINEPARIS■色、柄紫 青CELINEロゴ柄■状態目立った傷汚れはなく、とても綺麗なお品です。■付属箱等の付属品はございません。ネクタイのみになります。#いこいこ3588商品
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CELINE PARIS セリーヌ ネクタイ ブランドロゴ
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【正規品】【CELINE】ネクタイ ブランドロゴ ワインレッド
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