GIANNI VERSACE ネクタイ 金 グレカ柄 総柄 シルク イタリア

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●【GIANNIVERSACE】●ネクタイグレカ柄ゴールド金シルク絹 イタリア製●定価:3万~3万5,000円●状態小剣裏の縫い付けが若干緩いですが、着用には問題ないかと思われます。その他、汚れはなく綺麗な状態です♪●サイズ(cm)全長149小剣4.7大剣9.5※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。●素材シルク絹100%●仕様ピュアシルクから丹念に作り上げたネクタイフォーマルシーンに最適なヴェルサーチデザイン。●購入交渉中の方がいても早い者勝ちになります。即購入された方を優先しますのでご了承下さい。商品の寸法をしっかりご確認の上、ご購入いただきますようお願い致します。✨ご質問がございましたら、 お気軽にコメントください✨他にも出品しておりますのでよければご覧下さい♪メンズ一覧 #niko_Mens3939