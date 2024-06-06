新品☆ポール・スミス かぶせ長財布 レザー クロスオーバーストライプ ネイビー

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こちらの商品はお値下げの対応をしておりません。コメント等はお控えください。即購入は大歓迎です☆PaulSmithのレザー長財布高級感あるかぶせ型の長財布です◆サイズたて9×よこ19×厚さ3cm※採寸による多少の誤差はご容赦ください。◆仕様カラー：クロスオーバーストライプ／ネイビー素材：牛革スナップボタン開閉ファスナー式小銭入れお札入れカードポケットお使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色みが多少異なる場合がございますのでご了承願います。＜ギフト・プレゼントにも＞ギフト用のブランド箱を+500円でお付けできます。（写真1枚目参照）ご入用の方は購入前にコメントください。店頭で購入した新品未使用品です。素人検品・自宅保管になります。ペット、タバコなしです。発送後の購入者側の都合での返品交換キャンセルは遠慮いただいております。ご不安な点は購入前にご確認ください。ご理解いただける方の購入をお願いします。ポール・スミスPaulSmithポールスミス財布長財布がま口かぶせうざぎハートカラフルクラシックシック花柄フラワーレディース財布メンズ財布ミニ財布折り財布コインケース定期入れパスケース名刺入れカードケースエンボスウサギラビットレターズハートスミシーハートプレゼントクリスマス