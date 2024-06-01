ロエベ　コイン カードケース アナグラム ミニ財布

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ご覧いただきありがとうございます!サイズ：約横13cm×縦7cm×厚み2cm素材：レザーL字ファスナー付き小銭入れ×1カード入れ×4フロントポケット×1付属：保存袋、専用箱状態：写真すべて実物になります並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。よろしくお願いします！