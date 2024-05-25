MARTINE ROSE VANILLA EAGER BEAVER Tシャツ

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マルティーヌ・ローズ・イーガー・ビーバーTシャツMartineRoseの半袖コットンジャージーTシャツ。フロントにイーガービーバーのグラフィックプリントが施され、リブ編みのクルーネックが特徴です。レギュラーフィット。サイズ ：M着丈：約69CM肩幅：約44CM袖丈：約25CM身幅：約53CM素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。室内での試着のみです。カラー イエロー人気商品なので早い者勝ちでお願いします。即購入可能です。