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MARTINE ROSE VANILLA EAGER BEAVER Tシャツ
商品番号 E14357627141
商品名

MARTINE ROSE VANILLA EAGER BEAVER Tシャツ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルティーヌ・ローズ・イーガー・ビーバーTシャツMartineRoseの半袖コットンジャージーTシャツ。フロントにイーガービーバーのグラフィックプリントが施され、リブ編みのクルーネックが特徴です。レギュラーフィット。サイズ　：M着丈：約69CM肩幅：約44CM袖丈：約25CM身幅：約53CM素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。室内での試着のみです。カラー　　イエロー人気商品なので早い者勝ちでお願いします。即購入可能です。
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