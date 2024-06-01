メンズベルト　オーストリッチ　グリーン

ご覧頂きましてありがとうございます。オーストリッチは他のレザーと比べて立体的な構造をしている為、柔軟性が高くとても丈夫です。※メンズベルト オーストリッチ■素材 オーストリッチ■カラー グリーン■サイズ 全長(バックル込み) 121cm、巾 3cm、 バックル 4cm×3cm、※定価 36,000円オートストッパー式でウエストにジャストフィットします。長さ調節は可能です。未使用品です。が、店舗の片付けや移動等ありましたので未使用に近いとさせて頂きました。金属部分(裏側)に少しキズがございます。ご了承下さいませ。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。ご理解いただける方のご購入、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m



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