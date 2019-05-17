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商品詳細
寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-初期のアランフラッサーになります。ドレイクスよりも格上の英国頂点ホリデーブラウンが製造した傑作です。\u0026lt;br\u0026gt;-ざっくりした織りの表情の良いシルクです。アメリカでは少なくとも60年代から見られるクラシックなデザインとなります。[状態]全体的には良好で、剣先上36cmのところに着色が見られます。[サイズ][備考]##phot02349
http://narcologia.ru/goods/subtropical767601.html
http://narcologia.ru/goods/revamp616122.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect491970.html
アランフラッサー イギリス最高峰 ネクタイ ヴィンテージ
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