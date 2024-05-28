FUNNYクロコ財布

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商品詳細
○商品の状態を、やや傷や汚れありの評価を選択しましたが、特に大きな傷等は有りません革製品特有の経年劣化によるもので、状態は良い方と思います。写真を多くのせたのでご確認下さい。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革サイズW95×H140㎜仕様カードホルダー：8小銭入れ：1ポケット：2札入れ ：1※【付属】専用の保管巾着袋（写真のもの）
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