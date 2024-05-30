AMI PALIS アミ AMI DE COEUR ロゴ キャップ ブラック

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商品詳細
〜 商品コメント 〜こちらの商品はコットン素材のベースボールキャップになります。フロントのAmiDeCoeur刺繍が、ブランドをアピール！シンプルなカラー＆デザインで、コーデに幅広く合わせやすい☆定番のカジュアルコーデや、キレイめコーデのはずし役にも相性◎〜 色・サイズ 〜【素材】メイン：コットン100%フロントライニング：レーヨン100%バックライニング：コットン100%【カラー】・ブラック(BLACK)【本商品のサイズ】M円周：約57cm（調節可能）ツバ：約7cm【仕様】・レッドのAmiDeCoeurチェーンステッチ刺繍・背面でサイズ調節可能・シルバートーンのアイレット・ポルトガル製以上、よろしくお願い致します。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン
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