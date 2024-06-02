【新品】イヴサンローランベルト(メンズ)

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商品詳細
ブランド...イヴサンローラン素材...牛革カラー...ブラックバックル゙サイズ...縦3.4cm×横4.3cmベルトサイズ...長さ101cm×幅3cm※素人計測のため若干の誤差はご容赦下さい。※未使用、新品ですが、ベルトの一部に皮の黒色が剥げて小さいですが白くなっているところが数カ所ありますので予めご承知おき下さい。4番目の画像にてご確認下さい。※ベルトには、ややベタつき感があるところがあります。※完璧を求める方や繊細な方のご購入はお控え下さい。
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